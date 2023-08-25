Минобороны РФ: ПВО обнаружено 42 беспилотника

Минувшей ночью пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России, сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ: пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотниками

Средствами противовоздушной обороны обнаружено 42 беспилотника. В результате огневого воздействия над Крымом девять аппаратов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что близ мыса Херсонес над морем уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Минобороны РФВСУБеспилотники

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