Минобороны РФ: ПВО обнаружено 42 беспилотника
Минувшей ночью пресечена попытка Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России, сообщает Министерство обороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны обнаружено 42 беспилотника. В результате огневого воздействия над Крымом девять аппаратов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что близ мыса Херсонес над морем уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru