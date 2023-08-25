«Жжем и уничтожаем!»: ПВО отбили атаку в Крыму и Калужской области

В ночь на 25 августа украинские силы активно пытались атаковать российские территории. На этот раз под ударом оказались Крым, Калужская и Тульская области.

Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории Калужской области ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета была уничтожена. Эксперты отмечают, что после модернизации такие ракеты могут бить на расстоянии до 600 километров.

В ведомстве же указали, что ракета была нацелена на гражданские объекты, других подробностей не приводится.

Так, ближе к часу ночи жители Тульской области сообщили о работе ПВО и звуках «громких хлопков». В то же время о звуках «взрывов» сообщили очевидцы в Калужской области. По данным СМИ, громкие звуки разбудили и жители подмосковного Наро-Фоминска.