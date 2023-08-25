«Жжем и уничтожаем!»: ПВО отбили атаку в Крыму и Калужской области
Ночью атаковать Крым пытались 42 украинских беспилотника. А над Калужской областью была сбита ракета доработанного комплекса ПВО С-200.
В ночь на 25 августа украинские силы активно пытались атаковать российские территории. На этот раз под ударом оказались Крым, Калужская и Тульская области.
Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории Калужской области ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета была уничтожена. Эксперты отмечают, что после модернизации такие ракеты могут бить на расстоянии до 600 километров.
В ведомстве же указали, что ракета была нацелена на гражданские объекты, других подробностей не приводится.
Так, ближе к часу ночи жители Тульской области сообщили о работе ПВО и звуках «громких хлопков». В то же время о звуках «взрывов» сообщили очевидцы в Калужской области. По данным СМИ, громкие звуки разбудили и жители подмосковного Наро-Фоминска.
Ночью сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково закрыты на вылет и прилет самолетов. Был объявлен план «Ковер», который означает незаконное пересечение границы или обнаружение в небе неопознанного объекта.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что системы ПВО работали в Малоярославецком и Жуковском районах в 00:30. Он сообщил, что пострадавших и разрушений нет.
Также ночью атаковать российскую территорию пытались 42 украинских беспилотника самолетного типа. Средства ПВО обнаружили их над Крымом. В Минобороны отчитались об уничтожении девяти БПЛА, а еще 33 были подавлены средствами РЭБ – потерпели крушение и не достигли цели.
Днем ранее стало известно, что ВСУ впервые обстреляли российскую территорию кассетными боеприпасами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Утверждается, что 23 августа со стороны Украины по Брянской области было выпущено 20 таких снарядов. Пострадавших нет. Власти информацию не подтверждали.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков говорил НСН, что Украина уже давно применяет подобное вооружение в Донецке.
«Кассетные боеприпасы уже применяются на Украине. В прошлом году во время удара по Донецку «Точкой-У» были применены кассетные боеприпасы, были большие жертвы среди мирного населения. Кассетные боеприпасы не всегда взрываются и их надо уничтожать, как и артиллерийские снаряды», - отметил он.
Накануне вечером взрывы прозвучали в Одессе, сообщали украинские СМИ. В городе была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Николаевской области. Официальных комментариев от Минобороны России не было.
На фоне обменов «ударами» военные эксперты все чаще говорят о затухании украинского контрнаступления и готовятся к активной фазе атаки российских сил на фронте.
Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем Украина. По его словам, такая статистика ведет Киев к большим потерям.
На этом фоне российские военные нацелились на уничтожение украинской техники. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что Киев все еще пытается продвинуться в Запорожье на западной технике, но российские силы просто ее «сжигают».
«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже — пехотой. Жжем технику, уничтожаем противника », - сказал он РИА Новости.
Он также подтвердил, что Киев несет большие потери, а тактику не меняет.
Все надежды Киева в последнее время сводятся к обещанным поставкам F-16 – так, на это подписались уже Дания, Нидерланды и Норвегия. При этом и на Украине, и на Западе понимают, что в ближайшие месяцы истребители не придут на помощь Украине.
24 августа пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что на Украине нет необходимой инфраструктуры для размещения американских истребителей F-16. При этом Райдер выразил уверенность, что Киев получит истребители. Поставку F-16 он назвал вопросом месяцев.
Сообщается, что США решили сами обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, процесс стартует в сентябре.
Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16. При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не мог не ответить на подобные провокационные обещания европейских стран.
«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал ее последним днем», - написал он в Telegram-канале, отвечая на слова министра иностранных дел Германии Бербок, которая назвала день принятия решения о поставках «хорошим днем» для Украины и Европы.
23 августа президент Украины Владимир Зеленский вновь признал, что на некоторых направлениях контрнаступление украинских Вооруженных сил идет очень сложно.
Российская сторона связывает участившиеся атаки на российские территории знаком того, что Киев проваливается на фронте.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил в беседе с НСН, что Украина может еще долго продолжать атаки беспилотников за счет советского потенциала и поддержки Запада.
По его мнению, для предотвращения атак беспилотников России надо, в частности, создать на границах «сплошное радиолокационное поле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru