«Боязни нет!»: Цеков назвал цели массированной атаки украинских дронов по Крыму
Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил НСН, что за два года Украине удалось нанести результативные удары трижды – по военным складам полуострова.
В ночь на 25 августа Украина выпустила в сторону Крыма наибольшее число беспилотников, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН. По его словам, Киев хочет посеять панику, не «целясь» в конкретные гражданские или военные объекты.
Украинские военные минувшей ночью пытались атаковать Крым с использованием 42 беспилотников самолетного типа, их нейтрализовали, сообщили в Минобороны. Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ.
«По количеству – да, массированный удар, сегодня было больше всего беспилотников. А результат известен, то есть, они не достигли никаких результатов. Если говорить о наших настроениях в Крыму, они спокойные, мы к этому привыкли. Мы уверены, что уровень защищённости Крыма повышается. Понятно, что у них (у Украины, прим. НСН) что-то получается, но очень редко. Мы себя чувствуем в безопасности, но допускаем, что такое может повториться», - рассказал он.
По его словам, Киеву без разницы, куда запускать БПЛА, но все средства защиты и системы ПВО работают эффективно. За два года Украине удалось нанести результативные удары трижды – по военным складам, добавил Цеков.
«Киеву без разницы, куда запускать беспилотники – гражданские объекты или военные. Но они не долетают. Им удавалось нанести удары по нашим военным складам, но таких случаев было всего три за два года. То, что сейчас они делают, это с целью посеять какую-то неуверенность у нас. Но у нас все средства и системы ПВО работают эффективно. Наступит время, когда Украина поймет бессмысленность этого всего. Хотя они уже должны это понять. Никакой боязни у туристов нет. Какая боязнь от отдыха в Крыму? Самый безопасный регион для отдыха», - резюмировал собеседник НСН.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев объяснил «Радиоточке НСН», что Украина может еще долго продолжать атаки беспилотников за счет советского потенциала и поддержки Запада. По его мнению, для предотвращения атак беспилотников России надо, в частности, создать на границах «сплошное радиолокационное поле».
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