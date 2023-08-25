«Боязни нет!»: Цеков назвал цели массированной атаки украинских дронов по Крыму

В ночь на 25 августа Украина выпустила в сторону Крыма наибольшее число беспилотников, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН. По его словам, Киев хочет посеять панику, не «целясь» в конкретные гражданские или военные объекты.

Украинские военные минувшей ночью пытались атаковать Крым с использованием 42 беспилотников самолетного типа, их нейтрализовали, сообщили в Минобороны. Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ.