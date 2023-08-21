В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников

В школьную программу 10-11 классов по начальной военной подготовке включили тему беспилотников, пишет РИА Новости.

В программе курса отмечается, что учащиеся должны иметь представление о способах боевого применения БПЛА, знать алгоритм противодействия, а также выполнять действия по управлению такими аппаратами.

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Ранее об этом сообщал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин. Он отметил, что предложение было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Инициативу рассмотрели и поддержали в том числе в Минпросвещения. Обучение начнется уже 1 сентября.

Программа планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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