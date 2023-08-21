В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников

Ранее об этом сообщал зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин. Он отметил, что предложение было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Инициативу рассмотрели и поддержали в том числе в Минпросвещения. Обучение начнется уже 1 сентября.

Программа планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

