Минобороны РФ: Украина пыталась совершить атаку тремя беспилотниками
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ.
Два из них уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий — подавлен средствами РЭБ, после чего он столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в Можайском районе, другой попал в строящееся здание в Сити, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru