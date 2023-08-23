Минобороны РФ: Украина пыталась совершить атаку тремя беспилотниками

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку тремя беспилотниками самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ.

Два беспилотника подавлены средствами РЭБ северо-западнее Крыма

Два из них уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий — подавлен средствами РЭБ, после чего он столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в Можайском районе, другой попал в строящееся здание в Сити, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Минобороны РФПодмосковьеВСУУкраинаБеспилотники

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