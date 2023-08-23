Минобороны РФ: Украина пыталась совершить атаку тремя беспилотниками

Два из них уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий — подавлен средствами РЭБ, после чего он столкнулся со строящимся зданием в «Москва-Сити».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в Можайском районе, другой попал в строящееся здание в Сити, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

