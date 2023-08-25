Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

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Сегодня же ПВО сбила беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области.

В ночь на 25 августа Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории Калужской области ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета была уничтожена. Эксперты отмечают, что после модернизации такие ракеты могут бить на расстоянии до 600 километров.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что близ мыса Херсонес над морем уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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