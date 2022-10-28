Потеряем парней и отбитые поселки: Кадыров настаивает на перестановках в Минобороны

«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — сказал он.

По словам Кадырова, он хотел бы обсудить с Лапиным недавний прорыв украинских войск в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли пять БТРов и 50 неонацистов и где ответственным был Лапин». Кадыров отметил, что для того, чтобы остановить продвижение ВСУ, было принято решение о снятии обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.

«Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться», — указал глава Чечни.