Потеряем парней и отбитые поселки: Кадыров настаивает на перестановках в Минобороны
Глава Чечни вновь обрушился с критикой на командующего ЦВО Александра Лапина и призвал Минобороны РФ к скорейшим кадровым изменениям.
Командующий Центральным военным округом (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин допустил прорыв сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка (находятся в ДНР – ред. НСН), из-за чего было принято решение о снятии подразделений с обороны города Рубежное. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — сказал он.
По словам Кадырова, он хотел бы обсудить с Лапиным недавний прорыв украинских войск в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, «которую без боя пересекли пять БТРов и 50 неонацистов и где ответственным был Лапин». Кадыров отметил, что для того, чтобы остановить продвижение ВСУ, было принято решение о снятии обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.
«Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться», — указал глава Чечни.
При этом Кадыров задался вопросом, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, «в котором он даже не был», как он «умудрился сдать» Красный Лиман и почему не было проверки, где именно он сейчас находится.
«С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович (Пригожин – ред. НСН), нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — резюмировал он.
Так, Рамзан Кадыров не первый раз критикует Александра Лапина. В октябре Кадыров заявлял, что неправильные действия Лапина привели к вынужденному отводу союзных сил из Красного Лимана. По словам главы Чечни, Лапин, назначенный руководить обороной краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики и не обеспечил военных необходимой связью, также в названный район не поступали дополнительные боеприпасы.
Кадыров, которого командиры спецназа «Ахмат» предупреждали об опасности в Красном Лимане, передал тогда информацию в Генштаб. Однако, отмечал он, начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил его, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».
Между тем глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 27 октября заявил, что успех в проведении спецоперации на Украине напрямую зависит от тактических и кадровых составляющих. Бизнесмен уверен, что по этим направлениям нужно провести работу над ошибками.
«Те бойцы, которые сегодня действуют эффективно, прошли десятки войн. А многие из тех, кто являются так называемыми "кадровыми", не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать, хотя есть и крайне достойные люди, такие как Суровикин, и не только он», – передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Тем временем Рамзан Кадыров 24 октября назвал слабым ответ Москвы на обстрел новых регионов Киевом. По его словам, «война идет на нашей территории». Политик выразил недовольство сложившейся ситуацией и заявил, что Россию стараются уничтожить.
«Если снаряд прилетел в наш регион, надо стереть с лица земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», - сказал глава Чечни.
После этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас 25 октября отметил, что Кадыров говорит как настоящий воин.
«Уважаю», — сказал сенатор в своем Telegram-канале.
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что понимает Кадырова, но его предложение уничтожать украинские города в ответ на обстрелы территории России не поддерживает.
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