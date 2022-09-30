Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни
30 сентября 202216:49
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не всегда доволен ходом спецоперации России на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, это не относится к районам, где находятся бойцы из Чечни.
«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100% доволен», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Кадыров в заявил, что новая группа добровольцев из Грозного отправилась в Донбасс, сообщает RT.
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30 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru