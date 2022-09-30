Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не всегда доволен ходом спецоперации России на Украине, сообщает РИА Новости.

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По его словам, это не относится к районам, где находятся бойцы из Чечни.

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100% доволен», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Кадыров в заявил, что новая группа добровольцев из Грозного отправилась в Донбасс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЧечняРамзан Кадыров
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