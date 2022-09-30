Кадыров заявил, что доволен действиями бойцов из Чечни

По его словам, это не относится к районам, где находятся бойцы из Чечни.

«Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен, но где наши бойцы, там я 100% доволен», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Кадыров в заявил, что новая группа добровольцев из Грозного отправилась в Донбасс, сообщает RT.

