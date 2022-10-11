Пригожин призвал господ «говорунов» собраться в ЧВК

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал политиков к консолидации. По его словам, в сложной ситуации господа «говоруны» должны прекратить пустые разговоры и начать приносить стране настоящую пользу с оружием в руках.

В заявлении Пригожина, которое публикует пресс-служба его компании «Конкорд», бизнесмен обратил внимание на то, что многие авторитетные депутаты годами призывали бороться с несправедливостью, которая творится на Украине. Однако, после того как начались решительные действия по изменению этой ситуации, активности парламентариев не наблюдается.

«Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая, оставшись без Жириновского превратилась в "клоунаду". Я уже не говорю про партию "Родина", которую я, в свое время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов», – заявил Пригожин.