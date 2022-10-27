Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом Лапина
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.
Как считает Кадыров, именно Лапин допустил прорыв сил украинских военных в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. Он отметил, что сегодня за Лапиным оборона Сватово и Макеевки.
«Никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был?» - написал он. А также задался вопросом «кто его так хорошо прикрывает?».
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