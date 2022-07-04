Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Абачеву и генерал-полковнику Лапину

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минобороны: Украина потеряла управление подразделениями трёх отступающих из ЛНР бригад

В документе говорится, что военные награждаются за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Как отмечает РБК, Лапин является командующим войсками Центрального военного округа, Абачев - командующим 2-м армейским корпусом Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения под руководством генерал-полковника Александра Лапина взяли под контроль 11 населенных пунктов за пять дней в ходе военной операции на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир Путин
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