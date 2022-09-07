Кадыров: два элитных спецподразделения Чечни направлены на Украину

Два элитных спецподразделения из Чечни направлены в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, для большинства военнослужащих это не первая отправка в Донбасс.

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«С самого начала спецоперации чеченские подразделения принимают в ней активное участие, выполняют возложенные на них командованием функции», - подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что горд за бойцов, которые самоотверженно выполняют свой долг на самом высоком уровне и вносят внушительный вклад в освобождение Донбасса.

Ранее Кадыров заявлял, что ведется подготовка добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧечняРамзан Кадыров
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