Кадыров: два элитных спецподразделения Чечни направлены на Украину
Два элитных спецподразделения из Чечни направлены в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, для большинства военнослужащих это не первая отправка в Донбасс.
«С самого начала спецоперации чеченские подразделения принимают в ней активное участие, выполняют возложенные на них командованием функции», - подчеркнул глава региона.
Он также добавил, что горд за бойцов, которые самоотверженно выполняют свой долг на самом высоком уровне и вносят внушительный вклад в освобождение Донбасса.
Ранее Кадыров заявлял, что ведется подготовка добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс.
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