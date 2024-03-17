Потеря территорий: Украина уменьшится на юге и востоке без переговоров с РФ

По его словам, положение Украины при продолжении конфликта будет ухудшаться. Киев потеряет еще больше территорий и людей, предупредил предприниматель.

С его оценкой о возможном потере территорий Киевом совпадает и позиция Вашингтона: Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи США. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.



По его словам, тогда Россия добьется еще большего территориального преимущества. Отмечается, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.

Киев в ближайший год может потерять еще больше территорий, в том числе — оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса, сообщает Sky News.