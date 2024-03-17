Потеря территорий: Украина уменьшится на юге и востоке без переговоров с РФ
Полная потеря Донбасса, Николаева, Харькова и Одессы грозит Украине без поддержки Запада и переговоров с Россией, считают на Западе и в РФ.
Украина продолжит терять территории в случае отказа от переговоров с Россией. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.
По его словам, положение Украины при продолжении конфликта будет ухудшаться. Киев потеряет еще больше территорий и людей, предупредил предприниматель.
С его оценкой о возможном потере территорий Киевом совпадает и позиция Вашингтона: Украина в течение ближайших месяцев продолжит терять позиции без новой помощи США. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, тогда Россия добьется еще большего территориального преимущества. Отмечается, что США ожидают потери ВСУ занимаемых территорий не только на востоке, но и на южном направлении.
Киев в ближайший год может потерять еще больше территорий, в том числе — оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса, сообщает Sky News.
Британский эксперт Хусейн Алиев заявил телеканалу, что в ближайшие 12 месяцев Украина понесет «более серьезные территориальные потери», если не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию.
Военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с НСН заявил, что российским войскам сегодня выгоднее сконцентрировать силы на юге, чтобы отрезать Николаев и Одессу и лишить Киев портов и новых поставок оружия.
«Причина одна: нужно отрезать Николаев, Одессу. Украина окажется отрезанной от черноморских портов и от границы с Румынией. Это имеет очень большое значение, потому что поставки, логистика сразу будут обрушены. Снимется стратегическая угроза нашему югу и Крыму, потому что обстреливают сейчас Крым и Запорожье именно из районов Одессы. Это наиболее выгодное и перспективное направление», - заключил собеседник НСН.
По мнению члена комитета Госдумы по обороне, генерала Виктора Соболева, ближайшая задача российской армии – взять под контроль всю территорию ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил он в разговоре с НСН. После этого, указал генерал, нужно будет наступать на Харьковскую и Днепропетровскую области, позднее – выйти на западную границу Украины с Польшей.
«В первую очередь ближайшая задача наших Вооруженных сил – это освободить оккупированные территории Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Луганской народной республики в меньшей степени… Дальше это Харьковская, Днепропетровская области, всю Новороссию нужно освобождать. Лучший вариант, чтобы не обстреливали наши города, села, не гибли наши люди – это, конечно, выйти на западную границу Украины с Польшей», - сказал Соболев.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, пишут РИА Новости.
По его словам, они должны быть основаны на реальности, а не «на хотелках после применения психотропных средств».
Глава государства указал, что переговоры должны быть основаны «на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле».
Украина может пойти на переговоры с Россией уже через год, считает директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
По его словам, Киев будет вынужден начать переговоры с Москвой, если США не предоставят дополнительную военную помощь. Глава ЦРУ признал, что Россия заинтересована в переговорах и может диктовать свои условия.
«Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», - сказал Бернс на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей США.
Если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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