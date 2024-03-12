«Виртуальные посредники»: Столтенберг и Папа Римский призывают Киев к переговорам
Папа Римский Франциск призвал стороны к переговорам для решения конфликта. Зеленский категорично отнесся к заявлению. Между тем генсек НАТО признал необходимость переговоров для «сохранения суверенной нации» Украины.
Недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине означает сдвиг в стратегии стран Запада. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков своем Telegram-канале.
По его словам, Столтенберг впервые признал, что для урегулирования конфликта Киев и Москва должны начать переговоры. При этом сенатор заметил, что о возвращении к прежним границам Украины «им не было сказано ни слова».
«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут», - сказал сенатор.
По мнению Пушкова, речь для Запада идет теперь о сохранении основного «территориального массива» Украины с перспективой включения ее в западный ареал влияния в усеченном виде.
СТОЛТЕНБЕРГ И ПАПА РИМСКИЙ О ПЕРЕГОВОРАХ
Так, 11 марта Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не сможет принести мир. Генсек альянса призвал усиливать Киев, чтобы показать Москве, что она «не получит того, чего желает, на поле боя». Он также признал необходимость переговоров.
«Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация», - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Швеции.
Кроме того, Столтенберг, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, отметил, что необходимо иметь общий подход с союзниками. В интервью агентству Reuters он подчеркнул, что у Североатлантического альянса нет планов посылать войска на Украину.
Между тем призывать Россию и Украину к переговорам вновь стал Папа Римский Франциск. В интервью телерадиокомпании RSI 9 марта он заявил, что проигрывающая сторона в конфликте должна иметь храбрость признать это и пойти на переговоры.
«Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры... Смелость - не довести страну до самоубийства. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?», - сказал Папа Римский.
Понтифик подчеркнул, что, когда дела идут не так, нужно найти смелость вести диалог. Кроме того, по его словам, необходимо искать страну, которая выступит посредником в переговорном процессе.
Президент Украины Владимир Зеленский категорично отнесся к заявлениям Папы Римского. Он заявил, что понтифик занимается «виртуальным посредничеством».
«Я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством», - сказал он в своем вечернем видеообращении.
В свою очередь МИД Украины пригласил представителя Ватикана в стране Висвальдаса Кульбокаса после призывов Папы Римского к переговорам и прекращению огня. Послу сообщили, что в Киеве разочарованы словами понтифика о призывах к переговорам. В ведомстве отметили, что на Украине ожидали от Папы Римского не таких призывов, а сигналов о немедленном объединении сил.
ЕС ЗА «СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР»
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя слова Папы Римского, заявил, что в Брюсселе поддерживают мир на условиях Украины. По его словам, мир должен быть «справедливым», а его условия продиктованы «жертвой конфликта».
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок 11 марта заявила, что не разделяет призывы Папы Римского начать переговоры для решения конфликта.
«Мне действительно интересно, о чем он думал в момент этих высказываний. Я не могу понять», - приводит ее слова издание T-online.
Между тем российские власти также отреагировали на слова Папы Римского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 марта заявил, что слова понтифика снова поднимают вопрос о необходимости переговоров, однако упираются в отказ Украины.
Тем временем на Западе предупреждают Киев об утрате еще большего количества территорий. Глава ЦРУ Уильям Бернс 12 марта заявил, что если Соединенные Штаты не согласуют новые поставки вооружений, то Украина лишится в 2024 году значительных территорий. По его словам, без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований впереди для Украины – «гораздо более мрачное будущее».
В Кремле неоднократно заявляли, что конфликт на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации и новых реалий «на земле». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ, передает «Радиоточка НСН».
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