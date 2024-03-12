«Виртуальные посредники»: Столтенберг и Папа Римский призывают Киев к переговорам

«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут», - сказал сенатор.

По мнению Пушкова, речь для Запада идет теперь о сохранении основного «территориального массива» Украины с перспективой включения ее в западный ареал влияния в усеченном виде.

СТОЛТЕНБЕРГ И ПАПА РИМСКИЙ О ПЕРЕГОВОРАХ

Так, 11 марта Йенс Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не сможет принести мир. Генсек альянса призвал усиливать Киев, чтобы показать Москве, что она «не получит того, чего желает, на поле боя». Он также признал необходимость переговоров.

«Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация», - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Швеции.

Кроме того, Столтенберг, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, отметил, что необходимо иметь общий подход с союзниками. В интервью агентству Reuters он подчеркнул, что у Североатлантического альянса нет планов посылать войска на Украину.

Между тем призывать Россию и Украину к переговорам вновь стал Папа Римский Франциск. В интервью телерадиокомпании RSI 9 марта он заявил, что проигрывающая сторона в конфликте должна иметь храбрость признать это и пойти на переговоры.