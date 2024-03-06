Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев
Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
«Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно», - сказал глава государства.
Путин призвал искоренять национализм, который мешает воссоединению двух народов. По его словам, подобные явления отравляют жизнь многих народов, в том числе украинцев.
В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы решить задачи спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден поддержал законопроект о запрете TikTok в США
- СМИ: Белый дом выделит Украине срочную помощь в $200 млн
- Студент из Уганды заявил Путину о желании стать его сыном
- Актриса Орнелла Мути напишет книгу о своей жизни в России
- Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев
- Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на нефть на апрель
- Умер театральный режиссер Римас Туминас
- Путин признал США сверхдержавой
- Reuters: повстанцы захватили крупный город на востоке ДР Конго
- В Судане опровергли сведения об отправке оружия на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru