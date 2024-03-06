Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев

«Рано или поздно воссоединение, во всяком случае на духовном уровне, произойдет. Это неизбежно», - сказал глава государства.

Путин призвал искоренять национализм, который мешает воссоединению двух народов. По его словам, подобные явления отравляют жизнь многих народов, в том числе украинцев.

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы решить задачи спецоперации на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

