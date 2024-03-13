Путин: Россия готова к переговорам по Украине

По его словам, они должны быть основаны на реальности, а не «на хотелках после применения психотропных средств».

Глава государства указал, что переговоры должны быть основаны «на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле».

Ранее глава ЦРУ допустил начало переговоров РФ и Украины через год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

