Медведев предложил «формулу мира» с капитуляцией Украины и признанием ее территорией РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал украинскую «формулу мира» и предложил «российскую формулу».

Как полагает зампред Совбеза, «гуманная для всех» формула должна состоять из семи пунктов. Он утверждает, что она может включать в себя признание Украиной поражения, денацификацию и демилитаризацию, выплаты России компенсаций, роспуск всех органов власти и официальное признание временным парламентом, что территория Украины — «это территория Российской Федерации».

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Медведев написал в Telegram, что украинская «формула мира» выглядит искусственно, а российская – «и есть компромиссная позиция, да?». Зампред Совбеза предложил именно по ней и искать «доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнеров».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, а также другие подобные форматы - это «путь в никуда». Выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине, он указал, чем раньше США, Великобритания и Евросоюз осознают это, тем будет лучше «и для Украины, и для Запада».


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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
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