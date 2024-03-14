Медведев предложил «формулу мира» с капитуляцией Украины и признанием ее территорией РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал украинскую «формулу мира» и предложил «российскую формулу».
Как полагает зампред Совбеза, «гуманная для всех» формула должна состоять из семи пунктов. Он утверждает, что она может включать в себя признание Украиной поражения, денацификацию и демилитаризацию, выплаты России компенсаций, роспуск всех органов власти и официальное признание временным парламентом, что территория Украины — «это территория Российской Федерации».
Медведев написал в Telegram, что украинская «формула мира» выглядит искусственно, а российская – «и есть компромиссная позиция, да?». Зампред Совбеза предложил именно по ней и искать «доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнеров».
Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, а также другие подобные форматы - это «путь в никуда». Выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине, он указал, чем раньше США, Великобритания и Евросоюз осознают это, тем будет лучше «и для Украины, и для Запада».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинорежиссёра Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату
- SpaceX в третий раз запустила ракету Starship
- Медведев предложил «формулу мира» с капитуляцией Украины и признанием ее территорией РФ
- Путин: Новые национальные проекты должны запустить в 2025 году
- Путин заявил, что к работе по нацпроектам надо приступать немедленно
- Латвия депортирует в Россию 800 неграждан
- Минобороны РФ: Более 13 тысяч наемников прибыли на Украину с начала СВО
- СМИ: Фигуристке Анне Щербаковой предстоит операция на голеностопе
- Мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в московском метро
- Жилин и Чайковская выпустили джазовый альбом «Мой город»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru