Медведев предложил «формулу мира» с капитуляцией Украины и признанием ее территорией РФ

Медведев написал в Telegram, что украинская «формула мира» выглядит искусственно, а российская – «и есть компромиссная позиция, да?». Зампред Совбеза предложил именно по ней и искать «доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнеров».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в январе заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, а также другие подобные форматы - это «путь в никуда». Выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине, он указал, чем раньше США, Великобритания и Евросоюз осознают это, тем будет лучше «и для Украины, и для Запада».



