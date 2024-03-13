Сийярто: Россия не потерпит военное поражение в конфликте с Украиной

По его словам, это не случится, в том числе потому, что РФ является ядерной державой. Глава МИД подтвердил позицию венгерского правительства по отношению к украинскому конфликту, заявив, что в нем не может быть победителя, и он может быть урегулирован только путем переговоров. «Однако Украина также не может проиграть, поскольку у Запада всегда будет достаточно оружия для поддержания статус-кво», — отметил дипломат.

Сийярто считает, что чем раньше начнутся переговоры, тем будет лучше, так как «каждый день этой войны приносит все больше смертей и разрушений».

Также он указал, что нельзя полностью исключить отправку войск Запада на Украину, потому что европейские лидеры часто меняют позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

