Сийярто: Россия не потерпит военное поражение в конфликте с Украиной
Россия не потерпит военное поражение в конфликте на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
По его словам, это не случится, в том числе потому, что РФ является ядерной державой. Глава МИД подтвердил позицию венгерского правительства по отношению к украинскому конфликту, заявив, что в нем не может быть победителя, и он может быть урегулирован только путем переговоров. «Однако Украина также не может проиграть, поскольку у Запада всегда будет достаточно оружия для поддержания статус-кво», — отметил дипломат.
Сийярто считает, что чем раньше начнутся переговоры, тем будет лучше, так как «каждый день этой войны приносит все больше смертей и разрушений».
Также он указал, что нельзя полностью исключить отправку войск Запада на Украину, потому что европейские лидеры часто меняют позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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