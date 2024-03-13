СВО и «хотелки» Украины: Путин дал интервью и высказался о переговорах с Киевом
Владимир Путин заявил, что РФ готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности и с учетом ситуации «на земле». Также президент отметил, что присутствие войск Запада не изменит ситуации на поле боя.
Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. В нем он ответил на вопросы о спецоперации на Украине, применению тактического ядерного оружия, переговорах с Киевом и западных войсках в зоне СВО. Кроме того, были затронуты экономические и социальные вопросы.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ И ПЕРЕГОВОРЫ
Владимир Путин заявил, что страны Запада оказались бессильными перед единством российского народа. По его словам, после начала спецоперации западные страны намеревались «покончить с Россией», но не смогли этого сделать. Факторами, помешавшими коллективному Западу сделать это, стали также устойчивость российской финансово-экономической системы и растущие возможности Вооруженных сил, указал глава государства.
Он заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к российским военным, что признают все. По словам президента, для минимизации потерь в зоне СВО необходимо наращивать количество и мощь средств поражения. Речь идет и об авиации, и о наземных средствах поражения, о бронетехнике и артиллерии.
Также президент отметил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции не было никогда.
«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», – сказал он.
На уточняющий вопрос, значит ли это, что подобная мысль не приходила ему в голову, президент ответил: «Нет, а зачем?».
Путин высказался и о переговорах с Украиной. Он отметил, что Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не «на хотелках после применения психотропных средств». По словам президента, переговоры должны быть основаны на тех реалиях, которые сложились «на земле».
Также президент подчеркнул, что переговоры – это не пауза для перевооружения Украины, а серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Он вновь заявил, что Россия готова разрешить конфликт мирными средствами.
«Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами», – сказал он.
Глава государства добавил, что Россия знает различные варианты, о которых идет речь, и знает «морковки, которые собираются показывать», чтобы убедить, что момент для переговорного процесса настал.
ВВОД ЗАПАДНЫХ ВОЙСК НА УКРАИНУ
Путин высказался о вводе войск Соединенных Штатов на Украину. По его словам, если это произойдет, то Москва отнесется к ним как к интервентам. Президент подчеркнул, что в США «это понимают».
Говоря о польских войсках, президент отметил, что если армия зайдет на Украину, то оттуда уже «не уйдет никогда». Путин уверен, что Польша тогда захочет вернуть земли, которые считает исторически своими.
«Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине», – сказал он.
При этом Путин отметил, что присутствие любых западных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он напомнил, что военные стран Запада присутствуют на Украине уже давно, а сегодня присутствуют впрямую, в виде советников, иностранных наемников и несут большие потери.
ЯДЕРНАЯ ВОЙНА И ИСПЫТАНИЯ
Путин заявил, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. По его словам, все средства постоянно находятся в состоянии боевой готовности. При этом, говоря о ядерном столкновении, он заявил, что не считает, что «все несется так в лоб».
«Там (в США – ред. НСН), кроме (президента США Джо – ред. НСН) Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – отметил он.
Однако российский лидер не исключил, что если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания, то РФ может сделать то же самое. Кроме того, он отметил, что если США развивают ядерные силы, то «это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну».
Путин подчеркнул, что ядерные триады есть у России и США, однако ядерная триада Москвы современнее любой другой, что подтверждают специалисты.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В ходе интервью Путин высказался в пользу прогрессивного налогообложения в России. По его словам, общество воспримет нововведения абсолютно нормально.
«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», – сказал он.
Также он заявил, что распределение налогового бремени в России должно быть более справедливым. На решение задач по борьбе с бедностью, по словам президента, больше должны отдавать те, кто больше зарабатывает.
Кроме того, он призвал бизнес понять, что ситуация с дефицитом кадров в стране не изменится к лучшему в ближайшие годы.
Президент добавил, что инициативы из послания Федеральному собранию вписываются в правила бюджета. Глава государства подчеркнул, что все инициативы носят достаточно консервативный характер.
Это очередное предвыборное интервью Владимира Путина. До этого, 29 февраля, Путин обратился с посланием Федеральному собранию, которое в основном было посвящено социальной сфере. При этом в ходе послания Путин также затронул вопросы спецоперации, экономики и внешней политики. А 6 февраля Путин дал большое интервью экс-ведущему Fox News Такеру Карлсону, напоминает «Радиоточка НСН».
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