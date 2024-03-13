СВО и «хотелки» Украины: Путин дал интервью и высказался о переговорах с Киевом

Он заявил, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к российским военным, что признают все. По словам президента, для минимизации потерь в зоне СВО необходимо наращивать количество и мощь средств поражения. Речь идет и об авиации, и о наземных средствах поражения, о бронетехнике и артиллерии.

Также президент отметил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции не было никогда.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», – сказал он.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что подобная мысль не приходила ему в голову, президент ответил: «Нет, а зачем?».

Путин высказался и о переговорах с Украиной. Он отметил, что Россия готова к диалогу, но он должен быть основан на реальности, а не «на хотелках после применения психотропных средств». По словам президента, переговоры должны быть основаны на тех реалиях, которые сложились «на земле».

Также президент подчеркнул, что переговоры – это не пауза для перевооружения Украины, а серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Он вновь заявил, что Россия готова разрешить конфликт мирными средствами.

«Мы готовы, тем не менее, к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами», – сказал он.