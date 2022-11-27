Оружие ради мира? В России уверены в продолжении СВО, пока Запад будет поставлять оружие Украине
Из-за поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине будет продолжаться. Российские военные предлагают изменить цели ракетных ударов ВС РФ ради скорейшей победы.
Две трети стран, входящих в Североатлантический альянс, исчерпали возможности для поставок оружия Киеву, сообщает New York Times со ссылкой на представителя НАТО. Оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать Украине. Речь идет, в том числе о Франции, Германии, Италии и Нидерландах.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», от чего зависят сроки наступления Украины.
«Противник будет наступать, пока у него будут для этого возможности. Пока, к сожалению, сил и средств у них предостаточно, Запад продолжает их спонсировать и деньгами, и оружием с боеприпасами. Переломный момент наступит ровно тогда, когда Соединенным Штатам Украина не будет интересна, как рычаг воздействия на Россию. А пока позиционная борьба и действия наступательного характера со стороны Украины будет продолжаться», - разъяснил Марочко.
Артиллерия, поставляемая США и их союзниками на Украину, постоянно ломается или повреждается. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.
Издание указывает, что в последние месяцы сломанное и поврежденное оружие направляют на ремонт в Польшу. Отмечается, что обслуживание артиллерии стало приоритетом для командования Пентагона в Европе. При этом на Украине хотели бы, чтобы объект для ремонта вооружений находился не в Польше, а ближе, чтобы оружие быстрее возвращали в зону боевых действий.
Дипломат Василий Корчмарь заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что тема переговоров между Россией и Украиной обсуждается всё активнее из-за обстоятельств на поле боя.
«Ситуация вынуждает. Мы, получается, находимся сейчас в обороне, это принуждает к шагам в сторону договоренностей. НАТО поставляет Украине оружие, России нужно находить варианты для лавирования – то ли это будет замороженный вариант, то ли для Зеленского какая-то уступка, а потом возобновление действий, тут сложно сказать. Посредником может выступить Турция или одна из стран Евросоюза», — считает он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг продолжает транслировать мысль о том, что конфликт на Украине должен закончиться исключительно на условиях Киева. Для этого альянс готов и дальше поставлять оружие и технику украинским военным.
«Каждый конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мира, который подойдет Украине, а это напрямую зависит от успехов на поле боя. Поэтому НАТО должна расширять поставки вооружения Украине», - заявил Столтенберг.
Генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» для ударов российских ракет предложил заменить инфраструктурные цели на Украине.
«Честно говоря, у меня вопрос, какого эффекта мы хотим добиться. Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины. А пока такие обстрелы можно считать ответом на атаки на ДНР и ЛНР в течение нескольких лет. Но Украина продолжает это делать, обстреливает Белгородскую область. Стыдно слушать новости про обстрелы наших территорий», — отметил он.
Бельгия отправит Украине десять подводных беспилотников, две мобильные лаборатории, которые предназначены для контроля уровня радиации, а также применения химического или бактериологического оружия, а также проведет подготовку украинских военных, сообщил 26 ноября Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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