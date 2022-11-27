Оружие ради мира? В России уверены в продолжении СВО, пока Запад будет поставлять оружие Украине

Артиллерия, поставляемая США и их союзниками на Украину, постоянно ломается или повреждается. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

Издание указывает, что в последние месяцы сломанное и поврежденное оружие направляют на ремонт в Польшу. Отмечается, что обслуживание артиллерии стало приоритетом для командования Пентагона в Европе. При этом на Украине хотели бы, чтобы объект для ремонта вооружений находился не в Польше, а ближе, чтобы оружие быстрее возвращали в зону боевых действий.