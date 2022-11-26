СМИ: Поставляемая на Украину артиллерия постоянно ломается или повреждается

Артиллерия, поставляемая США и их союзниками на Украину, постоянно ломается или повреждается. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

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Издание указывает, что в последние месяцы сломанное и поврежденное оружие направляют на ремонт в Польшу. Отмечается, что обслуживание артиллерии стало приоритетом для командования Пентагона в Европе. При этом на Украине хотели бы, чтобы объект для ремонта вооружений находился не в Польше, а ближе, чтобы оружие быстрее возвращали в зону боевых действий.

New York Times уточняет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в состоянии, неприемлемом для использования. Это объясняется в том числе интенсивным применением оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраина
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