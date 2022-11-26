СМИ: Поставляемая на Украину артиллерия постоянно ломается или повреждается

Издание указывает, что в последние месяцы сломанное и поврежденное оружие направляют на ремонт в Польшу. Отмечается, что обслуживание артиллерии стало приоритетом для командования Пентагона в Европе. При этом на Украине хотели бы, чтобы объект для ремонта вооружений находился не в Польше, а ближе, чтобы оружие быстрее возвращали в зону боевых действий.

New York Times уточняет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в состоянии, неприемлемом для использования. Это объясняется в том числе интенсивным применением оружия.

