Белый дом: Байден поручил выделить Украине $400 млн

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену обеспечить выделение Украине $400 млн на военную поддержку. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Как отмечается, решение глава государства принял в рамках Закона об иностранной помощи.

СМИ: в США заканчиваются запасы оружия для Украины

До этого СМИ сообщали, что администрация президента США запрашивает $37,7 млрд на поддержку Украины, а по словам главы Пентагона Ллойда Остина, США передали военную помощь Украине на $20 млрд.

Ранее стало известно, что Конгресс США намерен проверить финансовую помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Госдеп СШАУкраинаДжо БайденБелый Дом
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры