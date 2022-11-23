Белый дом: Байден поручил выделить Украине $400 млн
Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену обеспечить выделение Украине $400 млн на военную поддержку. Об этом сообщает сайт Белого дома.
Как отмечается, решение глава государства принял в рамках Закона об иностранной помощи.
До этого СМИ сообщали, что администрация президента США запрашивает $37,7 млрд на поддержку Украины, а по словам главы Пентагона Ллойда Остина, США передали военную помощь Украине на $20 млрд.
Ранее стало известно, что Конгресс США намерен проверить финансовую помощь Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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