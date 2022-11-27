Экс-работник Белого дома Робертс заявил о способности РФ уничтожить Украину за день

«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — цитирует его RT.

По мнению Робертса, Москва показывает сдержанность в отношении к Украине в связи с исторической общностью двух стран.

«Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — приводит слова бывшего сотрудника Белого дома Газета.ru.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков назвал в беседе с НСН три варианта развития спецоперации на Украине, но все они определяются политическими аспектами.

«Решающую роль играет не военный аспект, а политический. Киевский режим мог быть разгромленным еще в мае, но политические ограничениями, которыми наша армия была связана, позволили Зеленскому создать серьезную ударную группировку, которая позволила провести контрнаступление в Харькове. Эта группировка сейчас разгромлена, остались ограниченные силы. Возможны, три варианта, которые определяют исключительно политическими аспектами», - сказал Сивков.

