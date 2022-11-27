Экс-работник Белого дома Робертс заявил о способности РФ уничтожить Украину за день
Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс считает, что ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины показали, что Кремль способен уничтожить соседнюю страну за короткий период времени без применения ядерного оружия.
«Россия может уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия», — цитирует его RT.
По мнению Робертса, Москва показывает сдержанность в отношении к Украине в связи с исторической общностью двух стран.
«Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — приводит слова бывшего сотрудника Белого дома Газета.ru.
Ранее доктор военных наук Константин Сивков назвал в беседе с НСН три варианта развития спецоперации на Украине, но все они определяются политическими аспектами.
«Решающую роль играет не военный аспект, а политический. Киевский режим мог быть разгромленным еще в мае, но политические ограничениями, которыми наша армия была связана, позволили Зеленскому создать серьезную ударную группировку, которая позволила провести контрнаступление в Харькове. Эта группировка сейчас разгромлена, остались ограниченные силы. Возможны, три варианта, которые определяют исключительно политическими аспектами», - сказал Сивков.
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