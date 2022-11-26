Бельгия заявила о новых поставка оружия Украине

«Бельгийская время в ближайшее время выполнит решение совета министров Бельгии по отправке [на Украину] десяти подводных беспилотников, производства бельгийской компании ECA Robotics. Эти дроны позволяют идентифицировать любые подводные угрозы - от мин, до шпионских средств. Это совершенно новая технология, которая значительно им поможет. Бельгийская армия уже использует такие средства. Они все будут доставлены на Украину к концу мая в несколько этапов», - цитирует бельгийского министра ТАСС.

В списке передаваемых вооружений для ведения боевых действий в зоне спецоперации на Украине также две мобильные лаборатории, которые обеспечат контроль химической, радиационной и бактериологической ситуации.

Кроме того, бельгийские власти направят 100 своих военных для организации курсов подготовки бойцов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их организуют по 18 направлениям обучения в декабре. Таким образом Евросоюз планирует подготовить 12-15 тыс. личного состава для ВСУ.

Ранее сенатор из Бельгии Ален Детекс призвал Евросоюз договориться с Россией о разделе Украины и отменить введенные против РФ санкции. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Causeur.

