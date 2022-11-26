Бельгия заявила о новых поставка оружия Украине
Бельгия отправит Украине десять подводных беспилотников, две мобильные лаборатории, которые предназначены для контроля уровня радиации, а также применения химического или бактериологического оружия, а также проведет подготовку украинских военных. Об этом рассказала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.
«Бельгийская время в ближайшее время выполнит решение совета министров Бельгии по отправке [на Украину] десяти подводных беспилотников, производства бельгийской компании ECA Robotics. Эти дроны позволяют идентифицировать любые подводные угрозы - от мин, до шпионских средств. Это совершенно новая технология, которая значительно им поможет. Бельгийская армия уже использует такие средства. Они все будут доставлены на Украину к концу мая в несколько этапов», - цитирует бельгийского министра ТАСС.
В списке передаваемых вооружений для ведения боевых действий в зоне спецоперации на Украине также две мобильные лаборатории, которые обеспечат контроль химической, радиационной и бактериологической ситуации.
Кроме того, бельгийские власти направят 100 своих военных для организации курсов подготовки бойцов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их организуют по 18 направлениям обучения в декабре. Таким образом Евросоюз планирует подготовить 12-15 тыс. личного состава для ВСУ.
Ранее сенатор из Бельгии Ален Детекс призвал Евросоюз договориться с Россией о разделе Украины и отменить введенные против РФ санкции. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Causeur.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- Бельгия заявила о новых поставка оружия Украине
- Кинорежиссер Алла Сурикова опровергла появившуюся информацию о госпитализации с ковидом
- Захарова: НАТО вскоре не сможет «обнаружить» Зеленского
- В России госпитализировали 1 321 человек с коронавирусом за сутки
- Мурашко прогнозирует быстрое распространение свиного гриппа
- Косачев раскритиковал признание России страной - спонсором терроризма из-за юридической безграмотности
- В МАГАТЭ предупредили о возникновении эффекта «грязной бомбы» из-за обстрелов ЗАЭС
- Россия запретит продавать нефть странам после их введения потолка цен
- Неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре в Екатеринбурге
- Токаев назвал сотрудничество с Россией и Китаем приоритетом для Казахстана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru