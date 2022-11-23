В Пентагоне рассказали об оружии для Украины
США передают в рамках нового пакета помощи Украине 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным аппаратам, дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационные ракеты HARM, рассказали в Минобороны США.
Кроме того, поставки также включают 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, 10 тысяч 120-миллиметровых минометных выстрелов, 150 джипов «Хаммер», более сотни других легких тактических автомобилей, свыше 20 миллионов патронов для легкого огнестрельного оружия, 200 электрогенераторов и запчасти для 105-миллиметровых гаубиц.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден поручил выделить Украине $400 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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