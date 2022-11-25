СМИ: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать Киеву истребители МиГ-29

Американская администрация по просьбе Пекина в марте заставила Польшу отказаться от передачи Киеву советских истребителей МиГ-29, сообщает The Spectator со ссылкой на источники в Китае.

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По данным издания, сначала США поддерживали идею о поставке Украине имевшихся у армии Польши МиГ-29, однако позднее пересмотрел позицию после настоятельных просьб Пекина. Аналогичной позиции придерживался и ряд бывших лидеров некоторых стран Европы, что также повлияло на решение Вашингтона.

Взамен на гарантии США КНР взяла на себя обязательство убедить Россию не применять ядерное оружие.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times заявил, что у Китая есть полезная способность «оказывать давление» на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПольшаКитайСШАИстребителиМиг-29
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