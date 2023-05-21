Обстрелы ЛНР, Запорожья и Мариуполя. Ситуация в зоне СВО остается горячей
Украина продолжает обстрелы территорий в зоне СВО. Гибнут мирные жители.
Российская армия уничтожила склад артиллерийских боеприпасов Украины в районе населенного пункта Тищенковка на купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.
С этой целью были применены высокоточные боеприпасы «Краснополь». Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники украинских военных.
Также Россия нанесла удары по центрам подготовки украинских военнослужащих, по пунктам их дислокации, складам боеприпасов, вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Представительством Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксирован один обстрел по населенному пункту Калиново-Борщеватое. Он зафиксирован в 16.50 20 мая. В результате обстрела погибли две женщины, еще два человека получили ранения различной степени тяжести, сообщает Telegram-канал «Марочко Live».
Информация о типе вооружения и повреждениях уточняется.
Журналисты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщают на основе анализа данных американского Института изучения войны о том, что Россия продолжает ограниченные наземные атаки в районе Кременной.
Российская армия наносит удары по линии Авдеевка-Донецк.
Украинские силы совершают рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области. Силы Киева не в состоянии занять там устойчивых позиций и регулярно отступают.
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Также сообщается, что по Киевской области нанесен удар с помощью беспилотников «Шахед» иранского производства.
Ранее председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Запорожской области. Между тем, В ДНР заявили об очередном ракетном ударе ВСУ по Мариуполю. По словам источника, ВСУ выпустили по городу дальнобойные ракеты. Тип снарядов уточняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru