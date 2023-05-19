Минобороны: нанесены удары по складам боеприпасов и военной техники ВСУ

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удары по центрам подготовки украинских военнослужащих, по пунктам их дислокации, складам боеприпасов, вооружения, а также поставляемой на Украину техники западного производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Как подчеркивается, все перечисленные цели поражены. Подготовка и формирование резервов ВСУ, а также их снабжение нарушены.

«В районе населенного пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники», - отметили в российском военном ведомстве.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко анонсировал наступление украинских войск «со дня на день», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
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