Минобороны: нанесены удары по складам боеприпасов и военной техники ВСУ

Собянин проведёт консультации с отделениями «Единой России» для выдвижения мэром Завершена реконструкция спорткомплекса «Москвич» в Текстильщиках Почти 150 площадок станут участниками акции «День без турникетов» в столице Клубничный фестиваль стартовал в Москве Провоз велосипедов в электричках столичного региона будет бесплатным 20-21 мая