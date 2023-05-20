Рогов: два взрыва прогремели в Токмаке Запорожской области
Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Запорожской области.
Между тем, В ДНР заявили об очередном ракетном ударе ВСУ по Мариуполю. По словам источника, ВСУ выпустили по городу дальнобойные ракеты. Тип снарядов уточняется.
Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.
Накануне Рогов предупредил, что российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: два взрыва прогремели в Токмаке Запорожской области
- Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал
- Небесные войны? В Грузии продолжают критиковать возобновление прямого авиасообщения в Россию
- СМИ: на железной дороге в Тульской области произошла вторая за два дня диверсия
- Суд на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна
- Президент Грузии отказалась пользоваться Georgian Airways из-за полетов в Россию
- 224 дня. Пригожин заявил о взятии Артемовска
- Пригожин: Артемовск полностью взят российскими силами
- СМИ: российские бойцы вышли на «финишную прямую» в боях за Артемовск
- СМИ: истребитель F-18 потерпел крушение в испанской Сарагосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru