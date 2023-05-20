Рогов: два взрыва прогремели в Токмаке Запорожской области

Между тем, В ДНР заявили об очередном ракетном ударе ВСУ по Мариуполю. По словам источника, ВСУ выпустили по городу дальнобойные ракеты. Тип снарядов уточняется.

Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.

Накануне Рогов предупредил, что российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.

