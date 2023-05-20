Оперштаб Белгородской области опроверг попытку прорыва ДРГ ВСУ в регион

В Оперштабе Белгородской области заявили, что информация о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию региона не соответствует действительности.

Белгородское село Муром обстреляли со стороны Украины

Накануне СМИ сообщали, что четверо украинских диверсантов получили ранения при попытки проникнуть в Белгородскую область.

Региональный Оперштаб сообщил, что на границе Белгородской области велась плановая работа ВС РФ. В ведомстве также призвали граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее под обстрел попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ВСУБелгородГраница

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