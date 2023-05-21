Минобороны Украины: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ

Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на сообщения о его ранении, сообщила в Telegram заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Главком ВСУ Залужный появился на публике впервые после слухов о его гибели

Она не подтвердила заявления о том, что отсутствие главкома на публике может быть вызвано ранением. По ее словам, Залужный «делает свою работу».

Маляр отметила, что информационную волну об исчезновении Залужного запустила Россия.

Ранее стало известно, что командующий ВСУ Валерий Залужный лежит в госпитале при смерти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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