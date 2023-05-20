В ДНР заявили об очередном ракетном ударе ВСУ по Мариуполю

Украинские силовики в субботу вновь обстреляли Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики.

ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности

«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, ВСУ выпустили по городу дальнобойные ракеты. Тип снарядов уточняется.

Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.

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ФОТО: РИА Нвоости
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