В ДНР заявили об очередном ракетном ударе ВСУ по Мариуполю
Украинские силовики в субботу вновь обстреляли Мариуполь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики.
«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, ВСУ выпустили по городу дальнобойные ракеты. Тип снарядов уточняется.
Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru