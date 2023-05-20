Марочко: ликвидирован отдававший приказы на обстрел ЛНР комбат бригады ВСУ «Эдельвейс»

По его словам, 10-ая отдельная горно-штурмовая бригада участвовала в сражениях на Донбассе с 2015 года. Ликвидированный командир лично отдавал солдатам приказы обстреливать территории ЛНР.

Накануне Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

