Марочко: ликвидирован отдававший приказы на обстрел ЛНР комбат бригады ВСУ «Эдельвейс»
Российские силы ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, 10-ая отдельная горно-штурмовая бригада участвовала в сражениях на Донбассе с 2015 года. Ликвидированный командир лично отдавал солдатам приказы обстреливать территории ЛНР.
Накануне Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск.
Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru