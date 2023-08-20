«Нужны батальоны». В России требуют ввести мобрезерв против ВСУ

По его словам, войска Украины не в состоянии собрать силы для продвижения вперед. Эксперт считает, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени.

Украинским военным не удастся удержать оборону на харьковском направлении, из-за чего они могут потерять контроль над Купянском, также сообщил Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.

По его словам, Киеву не хватает военных, поэтому военное командование перебрасывает батальоны с одной точки на другую, в то время как армия России уже прорвалась и находится на пути к Купянску.