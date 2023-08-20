«Нужны батальоны». В России требуют ввести мобрезерв против ВСУ
Военные аналитики на западе и в России все громче заявляют о провале украинского контрнаступления. Для победы РФ нужны свежие силы, говорят в окопах.
Украинские военные потеряли свой боевой потенциал, в результате конфликт вступил в финальную стадию, сообщает Daily Planet со ссылкой на бывшего разведчика корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.
По его словам, войска Украины не в состоянии собрать силы для продвижения вперед. Эксперт считает, что Украина утратит свою боевую эффективность в конце лета — начале осени.
Украинским военным не удастся удержать оборону на харьковском направлении, из-за чего они могут потерять контроль над Купянском, также сообщил Скотт Риттер в эфире U.S. Tour of Duty.
По его словам, Киеву не хватает военных, поэтому военное командование перебрасывает батальоны с одной точки на другую, в то время как армия России уже прорвалась и находится на пути к Купянску.
Член Палаты представителей США Энди Харрис заявил, что контрнаступление Украины провалилось, сообщает Politico.
По его словам, в настоящее время необходимо убедить власти бывшей советской республики начать мирные переговоры. Как отметил конгрессмен, повлиять на исход украинского наступления вряд ли удастся. Он призвал реалистично относиться к сложившейся ситуации.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал аналитиков, говорящих, что контрнаступление провалилось, быть осторожнее с прогнозами.
По его словам, власти спокойно относятся к подобным высказываниям. Как отметил министр, разные чиновники, генералы и аналитики говорили, что Украина в феврале 2022 года «должна была прекратить свое существование» в течение 3-10 дней. Теперь они говорят о неспособности Киева «вернуть территории».
Член лавного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН сравнил наступление Украины с котом Шредингера.
«Я бы это наступление определил как наступление Шредингера. Оно как бы и есть, а вроде его и нет, иногда оно отрицательное. Режим Зеленского теряет контроль над территориями в его процессе.. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом», - отметил Рогов.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия готовит своё наступление в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает Ura.ru.
По его словам, сначала для этого следует создать необходимые условия.
«Что касается наступления, то необходимо создать условия. Этот процесс идёт», — заключил депутат.
Военный корреспондент Юрий Котенок – сторонник массовой мобилизации в России и перехода экономики на военные рельсы. По словам военкора, в ряде подразделений отмечается нехватка офицеров. По его мнению, для погашения украинского контрнаступления и победы РФ в специальной военной операции необходим мобилизационный резерв.
«Противник рассчитывает на прорыв фронта. Но время начинает играть против них. Нам нужен мобилизованный резерв — поймать на противоходе и ударить навстречу. Если правильно просчитать, противник посыпется местами. Такой момент начинается у любой стороны. Не просто батальоны просят огня. Нужны батальоны…» – написал Котенок в своем Telegram-канале 20 августа.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно и что «выдохнется любое контрнаступление» Украины. Он назвал Украину террористическим государством и призвал его уничтожить, напоминает «Радиоточка НСН».
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