Глава МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в Москву «полным успехом»

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию завершился полным успехом, заявил глава МИД КНР Ван И.

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По его словам, этот визит продемонстрировал, что отношения двух стран крепки, как скала, и что миру нужна справедливость, а не гегемония

Ван И подчеркнул, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии.

Ранее президент России Владимир Путин и главы ряда зарубежных стран посетили парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии присутствовали в том числе лидер КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель, лидер Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Александр Кряжев
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