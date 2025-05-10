Глава МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в Москву «полным успехом»
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию завершился полным успехом, заявил глава МИД КНР Ван И.
По его словам, этот визит продемонстрировал, что отношения двух стран крепки, как скала, и что миру нужна справедливость, а не гегемония
Ван И подчеркнул, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии.
Ранее президент России Владимир Путин и главы ряда зарубежных стран посетили парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На мероприятии присутствовали в том числе лидер КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель, лидер Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru