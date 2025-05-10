Глава МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в Москву «полным успехом»

По его словам, этот визит продемонстрировал, что отношения двух стран крепки, как скала, и что миру нужна справедливость, а не гегемония



Ван И подчеркнул, что попытки вбить клин между странами - лишь пустые иллюзии.

Ранее президент России Владимир Путин и главы ряда зарубежных стран посетили парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии присутствовали в том числе лидер КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президенты Венесуэлы и Кубы Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель, лидер Сербии Александр Вучич, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

