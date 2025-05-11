Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле
11 мая 202502:29
Российский президент Владимир Путин заявил во время заявления для СМИ, что обсудит с лидером Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.
Также глава государства поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании.
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru