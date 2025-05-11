Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле

Российский президент Владимир Путин заявил во время заявления для СМИ, что обсудит с лидером Турции Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной.

Путин: Киев не откликнулся на предложение о прекращении огня

Также глава государства поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании.

Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
ТЕГИ:ПереговорыТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаПрезидент РФВладимир Путин

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