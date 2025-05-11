Российские туристы после отмены рейсов вернулись домой из Антальи

Туристы из России, отдых которых на курортах Турции затянулся из-за отмены рейсов Turkish Airlines, вернулись домой из Антальи, сообщает РИА Новости.

АТОР: Отмена рейсов из Турции в РФ затронет более 15 тысяч человек

Ранее Росавиация и Минтранс РФ договорились с авиакомпанией Turkish Airlines о возобновлении ею полётной программы между Турцией и Россией с 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:Отмена РейсаТуризмТурция

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