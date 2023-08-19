Фронтовые будни и атака на Крым. Москва и Киев обмениваются ударами

Путин заслушал доклады военачальников в штабе группировке СВО в Ростове-на-Дону, а Киев продолжил атаки на Крым.

Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции, расположенном в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Группировка «Восток» отразила атаку ВСУ на Никольское в ДНР

По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 19 августа, российские силы отбивали наступление ВСУ на Запорожском направлении. ВС РФ предприняли контратаки на Угледарском и Бахмутском направлениях, на Донецком пытались штурмовать. Ярких побед не добилась ни одна из сторон конфликта.

На Запорожском направлении ВСУ попытались наступать на Работино и Вербовое. Несмотря на поддержку артиллерии украинские войска не смогли продвинуться. Россия атаковала позиции Украины в шести населенных пунктах: в Новоданиловке, Малой Токмачке, Железнодорожном, Гуляйполе, Красном и Малиновке. Украинские военные обстреливали Нестерянку, Копани, Новопрокоповку, Новопокровку и Дорожнянку.

На Угледарском участке фронта в Приютном российские войска контратаковали ВСУ и предприняли попытку вернуть Урожайный. Результата не добились. Стороны вели взаимные обстрелы по ряду населенных пунктов.

В Конгрессе США заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось

«На Донецком фронте ВС РФ после артобстрелов вели штурмовые действия в Марьинке, на подступах к городу Красногоровка и Новокалинову. Без продвижения. Российские войска наносили удары по украинским позициям в Новомихайловке, Константиновке (не путать с одноимённым населённым пунктом к юго-западу от Бахмута), Антоновке, Победе, Первомайском, Авдеевке, Степном (не путать с одноимёнными населёнными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях), Бердычах, Новосёлке Первой, Очеретине, Железном, Северном (населённый пункт к северо-западу от Горловки) и Дружбе. ВСУ били по Донецку и Горловке», – сообщают журналисты.

На Бахмутском направлении несмотря на контратаки ВС РФ около Андреевки и Богдановки ВСУ смогли удержать позиции.

Кроме того, Украина в ночь на субботу попыталась в очередной раз атаковать Крым - ракетой комплекса ПВО С-200. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Конгрессвумен Грин назвала помощь Украине позором для США

«Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Система ПВО России вовремя обнаружила угрозу и сбила ракету в воздухе.

По данным Минобороны РФ, жертв и разрушений на земле нет.

Крым готов к любым атакам, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

«Не только Крым, а вся Россия готова к подобным действиям со стороны Украины... На сегодняшний день полуостров защищен, защита усиливается. Никакой нервозности нет, все работает, проекты выполняются, школы открываются, дороги строятся. Была атака на Крымский мост, сейчас охрана там повышенная на несколько порядков по сравнению с тем, что было. Были диверсии на железных дорогах. Уровень охраны железных дорог постоянно повышается», - заявил он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия готовит своё наступление в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, сначала для этого следует создать необходимые условия, сообщает Ura.ru.





Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинВоенная ОперацияРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры