Фронтовые будни и атака на Крым. Москва и Киев обмениваются ударами

По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 19 августа, российские силы отбивали наступление ВСУ на Запорожском направлении. ВС РФ предприняли контратаки на Угледарском и Бахмутском направлениях, на Донецком пытались штурмовать. Ярких побед не добилась ни одна из сторон конфликта.

На Запорожском направлении ВСУ попытались наступать на Работино и Вербовое. Несмотря на поддержку артиллерии украинские войска не смогли продвинуться. Россия атаковала позиции Украины в шести населенных пунктах: в Новоданиловке, Малой Токмачке, Железнодорожном, Гуляйполе, Красном и Малиновке. Украинские военные обстреливали Нестерянку, Копани, Новопрокоповку, Новопокровку и Дорожнянку.

На Угледарском участке фронта в Приютном российские войска контратаковали ВСУ и предприняли попытку вернуть Урожайный. Результата не добились. Стороны вели взаимные обстрелы по ряду населенных пунктов.