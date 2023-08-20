Полковник Макгрегор: Пропало поставляемое Украине оружие
Поставляемое Киеву американское оружие просто пропало, сообщил в социальной сети Х бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы отправляем технику на миллиарды долларов, и большая его часть исчезает, вполне вероятно, на черном рынке, а денежные средства так и не попадают туда, куда им положено поступать!» — заявил он. Эксперт призвал американцев обратить внимание и разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег бывшей советской республики.
Ранее Макгрегор заявил, что украинская армия начала отступление под Харьковом из-за наступления российских сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru