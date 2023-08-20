В США заявили, что ВСУ могут не удержать контроль над Купянском из-за нехватки военных

Украинским военным не удастся удержать оборону на харьковском направлении, из-за чего они могут потерять контроль над Купянском, сообщил в эфире U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В Конгрессе США заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось

По его словам, Киеву не хватает военных, поэтому военное командование перебрасывает батальоны с одной точки на другую, в то время как армия России уже прорвалась и находится на пути к Купянску.

Вооруженные силы Украины находятся на грани полного краха, поэтому условия для завершения этого конфликта будет ставить Москва, указал эксперт.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что поставляемое Киеву американское оружие просто пропало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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