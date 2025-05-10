МИД Индии подтвердил нарушение Пакистаном соглашения о прекращении огня

Ранее о прекращении огня между двумя странами заявил американский лидер Дональд Трамп. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, в свою очередь, информацию о прекращении огня подтвердил.

Индия призывает предпринять шаги для соблюдения договоренности о прекращении огня.

Агентство «Синьхуа» передает, что Пакистан сообщает о неспровоцированных обстрелах со стороны Индии.

Ранее правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

