МИД Индии подтвердил нарушение Пакистаном соглашения о прекращении огня

МИД Индии заявил о нескольких нарушениях договоренности о прекращении огня с Пакистаном.

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Ранее о прекращении огня между двумя странами заявил американский лидер Дональд Трамп. Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, в свою очередь, информацию о прекращении огня подтвердил.

Индия призывает предпринять шаги для соблюдения договоренности о прекращении огня.

Агентство «Синьхуа» передает, что Пакистан сообщает о неспровоцированных обстрелах со стороны Индии.

Ранее правительство Пакистана подтвердило начало военной операции против Индии под названием «Баньян уль-Марсус», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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