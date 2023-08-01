«Полный разгром!»: Рогов заявил о страхе Киева бросить все силы в наступление
ВСУ в ходе своего наступления теряют территории, отметил в эфире НСН Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ могут пойти в контрнаступ после отражения атаки Украины.
Украинское командование боится бросить все силы в контрнаступление ВСУ, так как в таком случае их ждет полный разгром, заявил член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН. Он объяснил, что часть военных Украины обязательно должна оставаться для обороны.
Накануне польский генерал Роман Полько заявил, что действия Вооруженных сил Украины сейчас ограничены, и о полноценном контрнаступлении речи не идет. По его словам, настоящий контрнаступ – это действия на широком фронте, свидетельствующие о перехвате инициативы, а сейчас «этого не очень видно». Полько допустил, что это связано с плохой подготовкой либо с недостатком авиации и артиллерии. Рогов считает, что Киев вряд ли задействует все силы в наступлении.
«Я бы это наступление определил как наступление Шредингера. Оно как бы и есть, а вроде его и нет, иногда оно отрицательное. Режим Зеленского теряет контроль над территориями в его процессе. Если говорить о задействованных силах, то надо понимать, что из созданных для контрнаступа армейских корпусов значительная часть живой силы и техники еще не задействована. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом», - сказал Рогов.
Он отметил, что Вооруженные силы РФ могут пойти в контрнаступление после отражения атаки украинских военных. Кроме того, Рогов указал, что еще рано говорить о полном провале контрнаступления ВСУ. По его словам, оценить это можно будет через месяц.
«Мы прекрасно знаем, что в традициях русской армии – наступать после отбития атаки противника. Именно в русском военном искусстве контрнаступление – это фирменный почерк. При этом я бы не спешил давать оценку, что контрнаступление полностью провалилось. При той эффективности боевых действий, которая идет сейчас, мы сможем оценить это через месяц», - резюмировал Рогов.
Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Карелии задержали двух подозреваемых в убийстве шести человек
- «Мы восхищены»: Кремль наградит экипаж танка, остановившего колонну ВСУ
- Песков: Угроза ударов дронов в Москве очевидна и меры принимаются
- Известного российского баскетболиста Никиту Шабалкина избили в Химках
- Франция и Италия объявили об организации эвакуации своих граждан из Нигера
- Депутат Рады заявил, что министр обороны Украины станет новым послом в Лондоне
- Аксенов: Рисков для снабжения Крыма питьевой водой нет
- Яндекс запускает новый конкурс для этичных хакеров
- Baza: Педофил надругался над пятью девочками в детском лагере в Анапе
- Суд приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru