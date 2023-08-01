«Полный разгром!»: Рогов заявил о страхе Киева бросить все силы в наступление

ВСУ в ходе своего наступления теряют территории, отметил в эфире НСН Владимир Рогов. По его словам, ВС РФ могут пойти в контрнаступ после отражения атаки Украины.

Украинское командование боится бросить все силы в контрнаступление ВСУ, так как в таком случае их ждет полный разгром, заявил член главного совета назначенной РФ администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН. Он объяснил, что часть военных Украины обязательно должна оставаться для обороны.

Накануне польский генерал Роман Полько заявил, что действия Вооруженных сил Украины сейчас ограничены, и о полноценном контрнаступлении речи не идет. По его словам, настоящий контрнаступ – это действия на широком фронте, свидетельствующие о перехвате инициативы, а сейчас «этого не очень видно». Полько допустил, что это связано с плохой подготовкой либо с недостатком авиации и артиллерии. Рогов считает, что Киев вряд ли задействует все силы в наступлении.

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«Я бы это наступление определил как наступление Шредингера. Оно как бы и есть, а вроде его и нет, иногда оно отрицательное. Режим Зеленского теряет контроль над территориями в его процессе. Если говорить о задействованных силах, то надо понимать, что из созданных для контрнаступа армейских корпусов значительная часть живой силы и техники еще не задействована. Они бросили в бой около половины. Запасы у них есть, но какая-то часть из этих боевиков должна оставаться для обороны. Вряд ли они бросят абсолютно все в наступление, потому что для них это чревато полным разгромом», - сказал Рогов.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ могут пойти в контрнаступление после отражения атаки украинских военных. Кроме того, Рогов указал, что еще рано говорить о полном провале контрнаступления ВСУ. По его словам, оценить это можно будет через месяц.

«Мы прекрасно знаем, что в традициях русской армии – наступать после отбития атаки противника. Именно в русском военном искусстве контрнаступление – это фирменный почерк. При этом я бы не спешил давать оценку, что контрнаступление полностью провалилось. При той эффективности боевых действий, которая идет сейчас, мы сможем оценить это через месяц», - резюмировал Рогов.

Ранее, 31 июля, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью радиоведущему Гарланду Никсону заявил, что после провала наступления ВСУ президент РФ Владимир Путин может приказать войскам пойти в контратаку. Он отметил, что в ходе контратаки ВС РФ могут расширить зону контроля у Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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