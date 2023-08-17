Офицер США Дэвис призвал Украину заморозить конфликт для сохранения территорий

Дэвис напомнил о потерях украинской стороны и отметил, что Киеву не удастся в обозримом будущем сформировать потенциал, сопоставимый с зафиксированным до наступления.

«Чтобы сохранить территорию, которую она в настоящее время удерживает, и предотвратить дальнейшую потерю земель, Киев должен смириться с суровой реальностью», — указал эксперт, подчеркнув, что «наиболее разумный курс» — заморозка конфликта и начало переговоров о его прекращении.

По мнению Дэвиса, чем дольше США и Украина будут игнорировать «болезненную реальность», тем больше Киев потеряет территорий по итогам переговоров, пишет «Свободная пресса».

Ранее газета Die Welt предположила, что неудачное контрнаступление украинских войск свидетельствует о невозможности ВСУ противостоять ВС России будущей зимой. Киеву придется под давлением Запада пойти на мирные переговоры с Москвой, пишет Ura.ru.

