Офицер США Дэвис призвал Украину заморозить конфликт для сохранения территорий
Украина не сможет одержать победу на фронте, и Киеву следует заморозить конфликт, чтобы не потерять остатки территории, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом эксперт написал в своей статье для 19Fortyfive.
Дэвис напомнил о потерях украинской стороны и отметил, что Киеву не удастся в обозримом будущем сформировать потенциал, сопоставимый с зафиксированным до наступления.
«Чтобы сохранить территорию, которую она в настоящее время удерживает, и предотвратить дальнейшую потерю земель, Киев должен смириться с суровой реальностью», — указал эксперт, подчеркнув, что «наиболее разумный курс» — заморозка конфликта и начало переговоров о его прекращении.
По мнению Дэвиса, чем дольше США и Украина будут игнорировать «болезненную реальность», тем больше Киев потеряет территорий по итогам переговоров, пишет «Свободная пресса».
Ранее газета Die Welt предположила, что неудачное контрнаступление украинских войск свидетельствует о невозможности ВСУ противостоять ВС России будущей зимой. Киеву придется под давлением Запада пойти на мирные переговоры с Москвой, пишет Ura.ru.
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