Пенсионерка попала под суд за кормление соседского кота в Швейцарии

В Швейцарии пенсионерка попала под суд за то, что давала еду соседскому коту, сообщает издание Swissinfo.

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Известно, что бабушка около года подкармливала кота Лео и впускала его в квартиру. Она даже установила специальную дверцу, чтобы животное могло заходить к ней самостоятельно.

Хозяева Лео несколько раз просили женщину не делать этого, но это не помогло. Кот перестал приходить домой, а на бабушку завели дело.

По законам страны систематическое кормление чужих домашних животных является уголовным преступлением. Теперь пенсионерке грозит штраф.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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