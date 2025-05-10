Пенсионерка попала под суд за кормление соседского кота в Швейцарии

Известно, что бабушка около года подкармливала кота Лео и впускала его в квартиру. Она даже установила специальную дверцу, чтобы животное могло заходить к ней самостоятельно.



Хозяева Лео несколько раз просили женщину не делать этого, но это не помогло. Кот перестал приходить домой, а на бабушку завели дело.



По законам страны систематическое кормление чужих домашних животных является уголовным преступлением. Теперь пенсионерке грозит штраф.

Ранее стало известно, что в России сокращается численность бездомных кошек и собак, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

