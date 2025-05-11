Путин заявил, что посетит Китай

Российский лидер Владимир Путин во время заявления для СМИ подтвердил, что посетит КНР.

Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию

Официальный визит состоится в сентябре текущего года. Глава государства примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией.

Путин отметил, что народы РФ и Китая «прошли через тяжелейшие испытания».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию завершился полным успехом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КитайПрезидент РФВладимир Путин

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