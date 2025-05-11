Путин заявил, что посетит Китай

Индия и Пакистан согласовали прекращение огня Минэкономразвития РФ подготовило проект соглашения о групповых безвизовых поездках между РФ и Вьетнамом Продажи новых легковых автомобилей в РФ в апреле сократились на 25,5% Попова: открытие пляжей Анапы зависит от того, как быстро проведут их очистку Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла румынку Жаклин Кристиан в матче третьего круга турнира WTA в Риме