В Германии признали провал контрнаступления Украины

Над Москвой сбит очередной беспилолтник Корабли Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер Власти США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран Не опознаны ещё 17 жертв взрыва на АЗС в Махачкале 10 детей отравились в бассейне сочинского санатория Суммарная аудитория парламентариев в соцсетях составляет почти 8,3 млн подписчиков