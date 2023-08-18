В Германии признали провал контрнаступления Украины
18 августа 202306:23
Контрнаступление украинской армии провалилось, несмотря на поставки вооружения западных стран, сообщил «Известиям» депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
По его словам, контрнаступление увязло. Как заявил политик, переданные Киеву танки Leopard теперь «горят в степях». Шмидт указал, что «коррумпированному украинскому режиму» никакой поддержки оказывать нельзя.
Ранее в Конгрессе США заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru