В Германии признали провал контрнаступления Украины

Контрнаступление украинской армии провалилось, несмотря на поставки вооружения западных стран, сообщил «Известиям» депутат партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

В Конгрессе США заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось

По его словам, контрнаступление увязло. Как заявил политик, переданные Киеву танки Leopard теперь «горят в степях». Шмидт указал, что «коррумпированному украинскому режиму» никакой поддержки оказывать нельзя.

Ранее в Конгрессе США заявили, что контрнаступление ВСУ провалилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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