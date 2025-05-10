На востоке Конго 203 человека стали жертвами сильного наводнения

Жители были застигнуты врасплох в ночь на пятницу, когда местная река Касаба вышла из берегов из-за проливных дождей.

Ранее сообщалось о 175 жертвах стихии. По информации администрации, оценить полный масштаб человеческих потерь и материального ущерба не представлялось возможным. Несколько деревень были затоплены, многие дома смыты водой, а поля опустошены.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, выразил соболезнования жертвам катастрофических наводнений в Руанде и ДР Конго, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

