На востоке Конго 203 человека стали жертвами сильного наводнения
Число погибших в результате наводнений и оползней на востоке Демократической Республики Конго увеличилось до 203 человек, передает телеканал CBS News.
Жители были застигнуты врасплох в ночь на пятницу, когда местная река Касаба вышла из берегов из-за проливных дождей.
Ранее сообщалось о 175 жертвах стихии. По информации администрации, оценить полный масштаб человеческих потерь и материального ущерба не представлялось возможным. Несколько деревень были затоплены, многие дома смыты водой, а поля опустошены.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, выразил соболезнования жертвам катастрофических наводнений в Руанде и ДР Конго, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru