Комплексы «Панцирь» способны сбивать истребители F-16
Российские зенитчики рассказали о способности сбивать американские истребители F-16. Как пишет aif.ru со ссылкой на оператора расчета ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Максима, машина эффективно сбирает ракеты HIMARS, ATACMS, Storm Shadow, различные БПЛА и «готовится встречать» F-16, включая все ракеты, которые он несет.
Источник издания добавил, что «Панцирь» максимально надежен и постоянно модернизируется. Расчеты круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Они постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.
Ранее в пресс-службе американского Белого дома сообщили, что западные союзники намерены предоставить Украине целые эскадрильи современных американских истребителей F-16 четвёртого поколения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru