«Прицельное включение»: В отрасли перечислили тактики безопасной работы систем РЭБ

«Массовое использование средств РЭБ и радиоэлектронного подавления GPS/ГЛОНАСС действительно влияет на работоспособность гражданской инфраструктуры. При их установке на системные объекты ведется работа по снижению негативного влияния на объекты гражданской инфраструктуры. Одна из тактик снижения этого вреда — не создавать круглосуточный заслон, а работать только по целеуказанию. То есть система определяет, когда в зоне действия появляются дроны, и включает их подавление. Подавление отключается, когда дрон упал или приземлился. Необходимость включения системы будет возникать крайне редко, а значит, и негативное влияние будет минимальным. Вторая тактика минимизации вреда — когда средства радиоэлектронного подавления включаются только в секторе, откуда летит представляющий опасность дрон. Естественно, в этом случае негативное воздействие отсутствует», — сказал Кондратьев.

Собеседник НСН также посетовал на дефицит в отрасли квалифицированных специалистов.

«Важным вопросом является квалификация специалистов, разрабатывающих модель угроз и тактику защиты объекта для последующего проектирования и установки системы. У нас пока не так много учебных центров в России, занимающихся подготовкой дефицитных кадров. Нужно активно готовить профильных специалистов, чтобы они были доступны для всех предприятий», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что США до конца года развернут на своей территории новые наземные системы РЭБ для подавления спутников России и КНР на случай потенциального конфликта.

