«Прицельное включение»: В отрасли перечислили тактики безопасной работы систем РЭБ
В России сегодня не хватает специалистов, разрабатывающих модель угроз и тактику защиты стратегических объектов, сказал НСН Максим Кондратьев.
Чтобы уменьшить вред от работы средств радиоэлектронной борьбы, необходимо, чтобы они работали лишь по целеуказанию или непосредственно в том секторе, откуда приближается вредоносный дрон. Об этом НСН заявил основатель международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Издание РБК ранее сообщило, что грузоперевозчики пожаловались на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы за проезд большегрузов по трассам «Платон». Из-за этого водители получают необоснованные штрафы, говорится в совместном письме «Грузавтотранса» и министерства транспорта России. Кондратьев рассказал о двух тактиках снижения вреда от работы средств РЭБ.
«Массовое использование средств РЭБ и радиоэлектронного подавления GPS/ГЛОНАСС действительно влияет на работоспособность гражданской инфраструктуры. При их установке на системные объекты ведется работа по снижению негативного влияния на объекты гражданской инфраструктуры. Одна из тактик снижения этого вреда — не создавать круглосуточный заслон, а работать только по целеуказанию. То есть система определяет, когда в зоне действия появляются дроны, и включает их подавление. Подавление отключается, когда дрон упал или приземлился. Необходимость включения системы будет возникать крайне редко, а значит, и негативное влияние будет минимальным. Вторая тактика минимизации вреда — когда средства радиоэлектронного подавления включаются только в секторе, откуда летит представляющий опасность дрон. Естественно, в этом случае негативное воздействие отсутствует», — сказал Кондратьев.
Собеседник НСН также посетовал на дефицит в отрасли квалифицированных специалистов.
«Важным вопросом является квалификация специалистов, разрабатывающих модель угроз и тактику защиты объекта для последующего проектирования и установки системы. У нас пока не так много учебных центров в России, занимающихся подготовкой дефицитных кадров. Нужно активно готовить профильных специалистов, чтобы они были доступны для всех предприятий», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что США до конца года развернут на своей территории новые наземные системы РЭБ для подавления спутников России и КНР на случай потенциального конфликта.
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