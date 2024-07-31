«По пяти направлениям!»: Генерал Липовой связал новые выплаты контрактникам с наступлением
Фронт одновременно двигается вперед, поэтому бойцам на передовой нужен отдых и свежая замена, сказал в эфире НСН Сергей Липовой.
Финансовое стимулирование контрактников связано с необходимостью ротации на фоне наступления российских войск сразу по нескольким направлениям, объяснил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей россиянам, которые с 1 августа и до конца 2024 года заключат контракты на службу в зоне СВО.
«Исходя из того, что идет наступление, фронт по пяти направлениям одновременно продвигается вперед, по всем направлениям должны быть свежие силы. Те ребята, которые сегодня там воюют и выполняют штурмовые задачи, нуждаются в отдыхе и им нужна свежая, подготовленная замена. Те, кто подписывает контракт, проходят соответствующую подготовку, а получив навыки, выдвигаются к линиям соприкосновения. А ребята, которые отвоевали, уходят в тыл на отдых, получают отпуска, идет процесс ротации», - сказал Липовой.
По его словам, все это было спланировано и анонсировано заранее.
«Это все запланировано. Верховный главнокомандующий уже говорил, что будут приняты меры по привлечению бойцов, готовы выполнять задачи СВО. Подписание указа говорит о планомерной работе и правительства, и президента. У контрактника всегда есть вариант после истечения контракта либо остаться, либо возвратиться к родным и близким. Есть два вида контрактников: одни при желании могут продлить контракт и остаться, а также есть вариант контракта, который автоматически продлевается, если с одной из сторон, - либо контрактника, либо Минобороны, - не поступило никаких возражений», - заключил собеседник НСН.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие контракт с 23 июля на срок от года, получат 1,9 млн рублей в качестве единовременной дополнительной выплаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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